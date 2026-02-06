El Gobierno autorizó que el Estado financie la defensa legal de José Jerí en el marco de una investigación preliminar que afronta por presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias agravado.

La medida fue formalizada mediante una resolución emitida por el Despacho Presidencial, tras una solicitud presentada por el propio investigado.

La autorización fue declarada procedente por la Subsecretaría General del Despacho Presidencial y quedó oficializada a través de la Resolución N.º 000005-2026-DP/SSG, emitida el 4 de febrero de 2026.

El documento precisa que el beneficio se otorga únicamente para la etapa de investigación preliminar ante el Ministerio Público.

La decisión se da en el contexto de una investigación seguida por la Fiscalía de la Nación contra José Jerí, identificada como la Carpeta Fiscal N.º 15-2026. El caso comprende los presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias agravado, tipificados en los artículos 385 y 400 del Código Penal, respectivamente, en agravio del Estado.

