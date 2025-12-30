El ministro de la Producción, César Quispe, sostuvo que el empleo del eslogan “A toda máquina” no implicará desembolsos del Estado.

Explicó que, ante las consultas sobre posibles gastos en papelería u otros insumos institucionales, la gestión pública trabaja actualmente con documentación digital y no con material impreso.

El funcionario precisó en Canal N que la frase será utilizada únicamente en plataformas digitales, como redes sociales, y que no se contempla la producción de banners, polos u otros elementos físicos.

También añadió que la decisión fue oficializada a través de una resolución ministerial emitida por la Presidencia del Consejo de Ministros, tras una deliberación interna entre los ministros.

Quispe señaló que la medida fue comunicada a los sectores y no requirió votación en una sesión del Consejo de Ministros.