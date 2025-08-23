El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, aclaró que el Tren Lima–Chosica no tiene fechas definidas ni operador designado para su puesta en marcha.

“No hay una obra concluida ni un operador. No se puede hablar de marcha blanca sin eso”, afirmó tras participar en la cuarta mesa técnica con colegios profesionales y la concesionaria, en la que no estuvo presente la Municipalidad de Lima.

Consultado sobre la posibilidad de aprobar un decreto de urgencia, Sandoval respondió: “No lo he visto, no sé si existe. Pero no corresponde legalmente para este tipo de proyectos”. Agregó que, hasta el momento, el jefe del Gabinete no ha recibido ninguna propuesta formal en ese sentido, pese a lo declarado por el alcalde capitalino.

El ministro indicó que el MTC continúa evaluando propuestas técnicas junto al concesionario, con el acompañamiento del Colegio de Ingenieros y el Colegio de Arquitectos.