El ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, descartó que el Ejecutivo utilice recursos de la Policía Nacional para realizar reglajes o seguimientos a políticos y periodistas en relación con el presunto hackeo a sistemas de inteligencia.
Pérez Reyes también señaló que el caso está bajo investigación policial y corresponde a esta institución determinar cómo se produjo la vulneración y qué medidas deben aplicarse.
Cabe mencionar que el ministro calificó los recientes atentados como actos de “terrorismo urbano” y recordó que el Ejecutivo ya presentó una propuesta legislativa para tipificar este tipo de delitos.
El titular del MEF también se refirió a la posibilidad de debatir un estado de sitio en determinadas zonas del país. Aclaró que esta medida es distinta al estado de emergencia, pues está diseñada para escenarios más graves vinculados a la seguridad nacional.
Asimismo, respaldó la labor del Ministerio del Interior, señalando que las labores de inteligencia policial continúan para reducir la criminalidad.
