Tras asumir como presidente interino de la República luego de la vacancia de Dina Boluarte, José Jerí garantizó que su gobierno tomará medidas para enfrentar la creciente criminalidad que viene afectando al país.

A partir de ese momento, el Ejecutivo implementó diversas medidas para fortalecer la labor de las fuerzas del orden, incluyendo la declaración del estado de emergencia en Lima y Callao, así como la realización de distintos operativos dentro de los penales.

El ministro de la Producción, César Quispe, también se mostró optimista frente a esta situación, asegurando que el gobierno de Jerí está implementando medidas extraordinarias para frenar la ola de sicariato y extorsión.

“Somos un gobierno que está en constante aplicación de las medidas que se han aplicado, es un estado de emergencia diferente donde el presidente de la República lidera personalmente, los ministros también estamos acompañando ya que este es un trabajo en equipo, no solamente del Ejecutivo sino de los tres niveles de gobierno, el Poder Judicial y de la ciudadanía”, declaró a Canal N.

“Este es un trabajo diario, no nos va derrotar la delincuencia. Así como derrotamos al terrorismo, lo estamos enfrentando y lo vamos a derrotar”, agregó.

