El titular del Ministerio de Salud sostuvo que el eslogan “El Perú a toda máquina” expresa una idea de avance sostenido y trabajo conjunto, y que su adopción fue acordada dentro del Consejo de Ministros.

Ante los cuestionamientos, el ministro afirmó que la frase no responde a fines de popularidad y que mensajes similares han sido utilizados en otras etapas como expresión de empuje.

También añadió que la validación del eslogan fue colectiva y que su significado apunta a una gestión orientada al progreso.

Sobre un eventual gasto público, negó que el uso del mensaje genere costos adicionales, al precisar que la documentación estatal es digital y que las impresiones forman parte de los procesos habituales.

Indicó que no existe descarte de papelería previa ni creación de nuevos presupuestos por esta medida.