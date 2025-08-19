El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, descartó que se realice el paro de transportistas convocado para el jueves 21 de agosto en protesta contra la inseguridad ciudadana.

El titular del MTC señaló que los gremios de transporte formal acordaron mantener el diálogo con la institución, lo que permitirá continuar el proceso de coordinación sin afectar a la ciudadanía.

“Los gremios formales con unanimidad han acordado sentarse con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, una vez en mesa de trabajo, seguir conversando, pero dialogando con objetivos claros para desarrollar en mejores condiciones el orden del transporte en la ciudad de Lima y Callao. Así que paro no va a haber el día 21”, declaró a la prensa.

Sandoval subrayó la importancia de mantener canales de comunicación abiertos para atender las demandas del sector sin recurrir a medidas que interrumpan el servicio de transporte público.

Ministro de Transportes: Japón está interesado en proyectos ferroviarios en Perú

Desde la ciudad de Tokio, el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, anunció este jueves 7 de agosto la presentación de un paquete de proyectos de infraestructura vial, ferroviaria, aérea, entre otros, para fortalecer la conectividad en el Perú y la alianza estratégica que mantiene con Japón.

El titular del MTC destacó que la delegación peruana expuso ante empresarios e inversionistas japoneses las características y ventajas de los proyectos en cartera.

A decir de César Sandoval, el país asiático está muy interesado en la estabilidad social y económica de Perú.