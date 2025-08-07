El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, destacó hoy la confianza de los inversionistas japoneses en la economía peruana, durante su participación en la XVI Reunión del Consejo Empresarial Peruano-Japonés (Cepeja), en el marco de la visita de Estado de la presidenta Dina Boluarte a Japón.

“Japón, en estos momentos, está bastante interesado en el Perú por la estabilidad social, económica y política que hay en el país. Ello genera confianza entre los inversionistas tanto nacionales como extranjeros”, manifestó Sandoval en entrevista con RPP.

El titular del sector resaltó que la comitiva presidencial, integrada por seis ministros, busca promover las oportunidades de inversión en el Perú.

En ese sentido, destacó la presentación de la mandataria, quien expuso la consolidación democrática y el estado de derecho en el país.

“Eso permite que los inversionistas tengan confianza y motivación para invertir en los proyectos que tenemos en cartera, como el plan ferroviario, desarrollo de carreteras, entre otros como la agricultura y el turismo”, afirmó.

Sandoval agregó que, tras el mensaje presidencial del 28 de julio, existe interés en proyectos como el tren Lima-Ica, Lima-Abancay y Lima-Barranca.

Durante el encuentro, la delegación peruana presentó una cartera de proyectos por más de 17,000 millones de dólares.

Tren Lima-Chosica en evaluación

Respecto al Tren Lima-Chosica, Sandoval señaló que el Ejecutivo evalúa iniciativas que beneficien a la población, priorizando seguridad e integridad. “Estamos abiertos a todas las posibilidades”, puntualizó.

Detalló que se avanza en la tercera mesa técnica del proyecto, con la participación del Colegio de Ingenieros. Asimismo, mencionó que se analizará la propuesta presentada por la Municipalidad de Lima.