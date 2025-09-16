El ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, descartó que una moción de censura contra el titular de Justicia, Juan José Santiváñez, ayude a la estabilidad política.

También afirmó que la difusión simultánea de reportajes dominicales representa un “ataque mediático” que afecta al gabinete ministerial.

Castro pidió que el proceso se desarrolle de manera objetiva, con pruebas verificables y sin filtraciones que puedan debilitar la institucionalidad del Ministerio de Justicia.

En otro momento, el titular del Ambiente se pronunció sobre la crisis en Machu Picchu y aseguró que el Ejecutivo busca restablecer la normalidad en la zona a través del diálogo con las autoridades locales y regionales.

Indicó que la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, liderará una reunión en Cusco para encontrar una solución conjunta a los problemas generados por la concesión del transporte turístico, que derivaron en bloqueos y conflictos en la zona.