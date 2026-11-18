La Policía Nacional del Perú recibió el reconocimiento del ministro del Interior, César Astudillo , por el trabajo realizado durante la visita del papa León XIV, quien permaneció seis días en el país.

El titular del sector felicitó a los efectivos por el servicio brindado durante las actividades del pontífice.

Astudillo resaltó que el despliegue permitió mantener el orden público y garantizar la seguridad durante las actividades programadas.

El ministro señaló que la llegada del sumo pontífice representó una exigencia para la capacidad operativa y organizativa de la institución. Según indicó, la Policía Nacional respondió a este desafío con preparación, compromiso y sentido del deber.

El reconocimiento fue dirigido a los oficiales, suboficiales y demás integrantes de la institución que formaron parte del operativo de seguridad. El titular del Interior valoró el esfuerzo, la entrega y el sacrificio que demostraron durante el desarrollo de la visita.