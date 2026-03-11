Con el objetivo de analizar la situación de la seguridad ciudadana en el país, el ministro del Interior, Hugo Begazo, sostuvo una reunión de trabajo con exministros que anteriormente estuvieron al frente de ese sector.

Durante la reunión se discutieron los principales retos que enfrenta el Estado en materia de seguridad y se evaluaron alternativas para fortalecer la capacidad operativa de las instituciones encargadas de combatir a las organizaciones criminales.

“La seguridad ciudadana requiere de una política de Estado integral; escuchar las experiencias de quienes han conducido antes el sector nos permite tomar decisiones más firmes frente al crimen”, señaló el ministro.

El Ministerio del Interior informó que el diálogo se desarrolló en un espacio reservado y bajo un acuerdo de confidencialidad.

En la reunión participaron los exministros Carlos Morán, Gastón Rodríguez, César Gentille, Cluber Aliaga, Alfonso Chávarry, Walter Ortiz y Mauro Medina.

El sector indicó que estos encuentros continuarán realizándose como parte del proceso de construcción de lineamientos estratégicos vinculados al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad.