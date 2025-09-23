El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, informó que Perú y Chile suscribieron un memorándum de entendimiento con el propósito de poner en marcha el denominado “Proyecto 51”.

La iniciativa plantea que, en un plazo de 15 años, ambos países logren abastecer el 51% del cobre que se consume a nivel global y avancen hacia la industrialización de este recurso.

El anuncio fue realizado durante la convención minera Perumin 37, donde Montero explicó que la estrategia busca dar un salto cualitativo en la forma de comercializar el metal rojo.

“El objetivo no es solo exportar concentrados o cátodos, sino producir y vender directamente productos de cobre con valor agregado a las empresas que fabrican automóviles, a la NASA y a las compañías de alta tecnología del mundo”, señaló.

El ministro resaltó que, actualmente, empresas mineras que operan en ambos países ya mantienen esquemas de trabajo integrados. Este escenario, sostuvo, facilitaría la meta de convertirse en los principales proveedores del metal a nivel mundial.

“Imagínense ustedes esa fortaleza: dos países con costas en el Pacífico Sur, principales productores de cobre, podrían garantizar el 51% del suministro mundial en 15 años. Esto nos posicionará como actores estratégicos en la transición energética y en la electromovilidad”, afirmó.

La propuesta se enmarca en los esfuerzos del sector por ampliar la cadena de valor de la minería. Para Montero, esta alianza no solo representa un incremento en la producción, sino también una transformación en el enfoque de comercialización y desarrollo industrial.

“Queremos que nuestros minerales lleguen a los clientes finales en forma de productos de mayor valor. Es el paso que nos falta para cerrar el círculo de la cadena productiva y consolidarnos como líderes en minería moderna e innovación”, enfatizó.