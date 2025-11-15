Durante su visita a Junín, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, anunció que el Ejecutivo aprobará un Decreto Supremo que incorporará un cuadro actualizado de sanciones para los policías implicados en delitos flagrantes o conductas irregulares.

Tiburcio enfatizó que la política del Gobierno es contundente respecto a los efectivos involucrados en ilícitos.

“Ya tenemos un Decreto Supremo en vigencia con una tabla de sanciones para ser más efectivos. Como bien se ha anunciado, aquí no hay espacio para ningún policía que está al margen de la ley. Todo policía que está al margen de la ley inmediatamente tiene que ser retirado de la institución. Esa es política de Gobierno”, afirmó.

El ministro explicó que, además del enfoque sancionador, el Ejecutivo trabaja en un plan de orden y seguridad para fortalecer la capacidad operativa de la Policía Nacional.

Destacó la necesidad de que las comisarías utilicen herramientas como los mapas del delito y que adapten sus estrategias a las situaciones particulares de cada localidad.

“Aquí se tiene que ejecutar un tema de una plataforma única (…) el plan que nosotros tenemos está el fortalecimiento, lo que es la especialidad de orden y seguridad, prevención del delito [e] investigación, pero todo fortalecido con lo que es la inteligencia”, indicó.