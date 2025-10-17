El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, se pronunció sobre las declaraciones del comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, quien afirmó que el suboficial Luis Magallanes fue el autor del disparo que provocó la muerte de Eduardo Ruiz Sanz durante una protesta en el centro de Lima.
En diálogo con RPP, Tiburcio evitó confirmar dicha versión y sostuvo que el caso sigue en investigación. “El general Arriola ha informado que habría un suboficial de la Dirincri, de Secuestros. Uno de los presuntos autores del hecho. Sin embargo, esto está en proceso de investigación [...] Aquí no podemos adelantarnos a ningún hecho”, manifestó.
El ministro también contradijo lo dicho por Arriola respecto al planeamiento policial de la jornada. Aseguró que la participación del efectivo Magallanes formaba parte de las acciones dispuestas por la Policía Nacional para intervenir ante eventuales delitos en flagrancia durante la marcha.
Por su parte, el comandante general de la PNP había sostenido que el suboficial actuó de manera aislada y fuera del planeamiento policial.
