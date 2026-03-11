El Gobierno comenzará desde hoy una ronda de encuentros con las bancadas del Congreso como parte del proceso previo a la solicitud del voto de confianza. La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, explicó que el objetivo es dialogar con los grupos parlamentarios y presentar el trabajo que viene desarrollando el Ejecutivo.

La jefa del gabinete precisó que la primera cita está programada para las 19:00 horas con la bancada de Acción Popular.

También indicó que, durante los próximos días, se sostendrán reuniones con el resto de agrupaciones políticas y también con legisladores no agrupados.

“La semana pasada convocamos a las bancadas y el día de hoy a las 7 de la noche, es nuestra primera reunión y tenemos programaciones también en esta semana. Vamos a tratar de cerrar esta semana con todos los grupos políticos”.

Miralles señaló que el Ejecutivo espera que el Parlamento escuche los planteamientos del gabinete antes de tomar una decisión. “Nosotros confiamos, como dice el señor presidente, en que nos escuchen. Muchos han adelantado opinión, pero confiamos en que cuando vean el trabajo que se está realizando y lo importante que es que nuestro país necesita estabilidad, nos den ese voto (de confianza)”.