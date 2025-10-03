La moción de censura presentada contra el ministro de Cultura, Fabricio Valencia, enfrenta un escenario frágil en el Congreso. El documento ingresó con 37 firmas, pero en las últimas horas cuatro legisladores retiraron su apoyo, reduciendo la cifra a 33, apenas por encima del mínimo requerido.

Según el portal del Parlamento, los congresistas Carlos Enrique Alva, José Luis Elías Ávalos, Juan Carlos Mori Celis y Elvis Vergara Mendoza retiraron formalmente sus firmas. Este último preside la Comisión de Fiscalización y la Comisión de Ética.

Con este panorama, la continuidad de la moción está en riesgo. Si un legislador más decide retirar su respaldo, el pedido quedaría sin efecto al no cumplir con el requisito mínimo.

El ministro afronta críticas por su manejo de la crisis en Machu Picchu, la caída del turismo en Cusco y su postura sobre la modificación de los límites de protección de las Líneas de Nasca. T