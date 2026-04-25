Las quejas de usuarios por retrasos en los trámites de licencias de conducir fueron atribuidas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones al proceso de transición iniciado en Lima Metropolitana. Desde el 22 de abril, la comuna capitalina asumió la emisión, revalidación y recategorización de brevetes.

Eisen Isaac Iparraguirre, director de la Dirección General de Autorizaciones en Transportes, señaló en Canal N que la base nacional de conductores continúa bajo control del MTC y negó fallas generales en la plataforma.

“Si hubiera una caída del sistema, sería a nivel nacional, lo cual no ha ocurrido. Solo hubo una interrupción de aproximadamente 15 minutos que fue superada el mismo día”, indicó.

El funcionario reconoció que los usuarios han reportado largas colas, demoras y falta de información, aunque precisó que estos inconvenientes responden al arranque del nuevo esquema de atención.

“Entendemos que están iniciando y pueden tener dificultades, pero estamos brindando soporte técnico permanente”, sostuvo.

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