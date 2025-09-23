El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, confirmó su participación en la reunión convocada por el alcalde metropolitano de Lima, Rafael López Aliaga, para dialogar sobre el proyecto del tren Lima-Chosica.

“Vamos a tener la reunión, se va a llevar a cabo y, dentro del marco que siempre ha sostenido responsablemente el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, vamos a ser responsables con las propuestas. Vamos a hablar técnicamente como debe ser, con la cordialidad y la responsabilidad que el pueblo espera de sus autoridades”, declaró Sandoval.

El titular del MTC recalcó que más allá de las diferencias o discrepancias, lo central son los temas de desarrollo y beneficio de la población:

“Yo no siembro ofensa, cosecho la paz y la generosidad. Para mí, más allá de cualquier diferencia, están los temas superiores, que son el desarrollo del país y en beneficio de la población”.

Contexto de la convocatoria

El pasado viernes, López Aliaga publicó en su cuenta de X (antes Twitter) la invitación al ministro Sandoval y al jefe del Gabinete, Eduardo Arana, para sostener un encuentro técnico con el fin de priorizar el bienestar de Lima Este.

En esa línea, Sandoval consideró posible llegar a acuerdos, pero subrayó que toda decisión debe tomarse con estricto apego a las normas.

“Se necesita hacer las cosas bien, usar los recursos del Estado correctamente y garantizar que, para que transite un tren, se haga todo de manera adecuada”.

Respaldo desde la PCM

El jefe del Gabinete, Eduardo Arana, respaldó la convocatoria y aseguró que desde la Presidencia del Consejo de Ministros existe disposición para avanzar en este proyecto.

“Si el señor alcalde de Lima Metropolitana pretende una reunión, de hecho, que vamos a hacerla. Celebro y agradezco públicamente que el alcalde haya aceptado que estas reuniones se den”.

La reunión se perfila como un punto clave para definir el futuro del tren Lima-Chosica, un proyecto esperado por la ciudadanía del este de la capital.

