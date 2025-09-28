Bajo cuestionamientos está el informe policial que determinó que José Miguel Castro, exgerente municipal en la gestión de Susana Villarán, se quitó la vida.

El documento, firmado por el superior Walter Góngora Revatta y el mayor Robinson Sánchez Chávarri de la PNP, refiere que el cuerpo de Castro fue encontrado en el baño de su vivienda del distrito de Miraflores, el 29 de junio, con lesiones en el cuello producidas por un objeto punzocortante.

La PNP halló dos cuchillos ensangrentados y descartó la intervención de terceros al no ver signos de forcejeo ni desorden en el inmueble.

“La presencia de heridas de tanteo no se corresponden con un accidente, sino con una acción intencional. Por tanto, la única hipótesis congruente con las evidencias es la de suicidio por arma blanca”, consignaron los efectivos en su informe.

