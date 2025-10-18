Walter Martínez encabezó la requisa realizada durante la madrugada, en cumplimiento del encargo del presidente José Jerí, como parte de la estrategia para fortalecer la seguridad penitenciaria.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, dirigió un operativo inopinado en el penal de Aucallama, en Huaral, como parte de las acciones impulsadas por el presidente de la república, José Jerí Oré.

El operativo fue ejecutado por personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) con el objetivo de prevenir actos delictivos y frenar el accionar del crimen organizado dentro de los penales.

“No vamos a transar con la criminalidad. El Minjusdh continuará firme en la lucha contra la delincuencia, dando una respuesta clara y contundente a la ciudadanía”, expresó el ministro.

Durante la requisa, que se desarrolló en horas de la madrugada, se incautaron objetos prohibidos que fueron puestos a disposición de la Policía Nacional y del Ministerio Público, conforme a lo establecido por la ley.

La acción formó parte de una estrategia integral que también incluyó operativos en los penales de Lurigancho, Castro Castro y Chimbote.

