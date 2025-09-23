La Resolución 2958-2025-MP-FN, difundida en el boletín Normas Legales de El Peruano, formalizó la designación de Tomás Gálvez Villegas como fiscal de la Nación interino.

El documento precisa que esta medida responde al Acuerdo de la Junta de Fiscales Supremos 097-2025, del 22 de septiembre de 2025, y a la Resolución de la Junta Nacional de Justicia 143-2025-PLENO-JNJ, que dispuso la suspensión de Delia Espinoza.

De acuerdo con la norma, Gálvez ejercerá el cargo durante seis meses o hasta que una nueva disposición determine lo contrario.

La resolución lleva la firma de Tomás Gálvez en calidad de titular interino del Ministerio Público.

El nombramiento de Gálvez, personaje vinculado a la red criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”, se da por ser el tercer fiscal con mayor antigüedad, ante la negativa de Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos de asumir el puesto.