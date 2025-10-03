El Ejecutivo oficializó la designación de Juan Manuel Cavero Solano como titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, según la Resolución Suprema N° 209-2025-PCM publicada en el boletín Normas Legales de El Peruano.
La norma precisa que la designación se realizó a propuesta del presidente del Consejo de Ministros y conforme al artículo 122 de la Constitución y al artículo 15-A de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
En el mismo documento se da cuenta de la renuncia de Juan José Santiváñez Antúnez, aceptada mediante Resolución Suprema N° 208-2025-PCM, agradeciéndosele por los servicios prestados a la Nación.
Te puede interesar
- Congreso presentó apelación contra pensión vitalicia de Pedro Castillo
- Jhon Paredes Salas: El juez ad hoc para las causas de la izquierda
- Se incorporará al Código Penal delito de manipulación de resultados deportivos
- Gobiernos regionales piden censura del ministro de Cultura
- Tomás Gálvez cuestiona la permanencia de los equipos especiales del Ministerio Público