La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que el conteo de votos para la elección presidencial alcanzó el 93.866% de actas contabilizadas, según el reporte actualizado al 21 de abril de 2026 a las 11:00:18 a. m.

De acuerdo con los resultados preliminares, la candidata Keiko Sofía Fujimori Higuchi se mantiene en el primer lugar con 2,695,850 votos, equivalente al 17.047% de votos válidos.

Sánchez supera a López Aliaga por estrecho margen

En el segundo lugar se ubica el candidato Roberto Helbert Sánchez Palomino, quien registra 1,899,474 votos (12.011%).

Muy cerca se encuentra el candidato Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla, con 1,884,444 votos (11.916%).

La diferencia entre ambos candidatos es de 15,030 votos, lo que evidencia una contienda ajustada por el segundo lugar, que podría variar conforme se incorporen las actas restantes.

Este estrecho margen mantiene la expectativa sobre posibles cambios en la ubicación final de los candidatos en los próximos reportes.

Conteo continúa con actas pendientes

El organismo electoral informó que el proceso continúa con 6.053% de actas en proceso de envío a los Jurados Electorales Especiales (JEE) y 0.081% aún pendientes.

En total, el sistema electoral ha procesado 92,766 actas, y los resultados seguirán actualizándose hasta alcanzar el 100%.

La ONPE reiteró que los resultados difundidos son preliminares y pueden modificarse conforme avance el conteo oficial.