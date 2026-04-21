El presidente José María Balcázar rechazó emitir una posición sobre una eventual salida del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, al considerar que hacerlo significaría interferir en funciones ajenas.

El mandatario afirmó que corresponde respetar la independencia de los organismos electorales.

Durante declaraciones a RPP, indicó que no tomará partido en este tema. “No, porque eso sería inmiscuirme. Yo soy un hombre que no prejuzga. Imagínese que yo interviniera, sería una parcialización”, dijo.

En ese sentido, señaló que el Jurado Nacional de Elecciones y la Junta Nacional de Justicia cuentan con la facultad legal para evaluar presuntas irregularidades y adoptar medidas si corresponde.

Balcázar también negó que exista intención de indultar a Pedro Castillo y descartó cambios en el Gabinete Ministerial.

Te puede interesar