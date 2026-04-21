El mandatario José María Balcázar aseguró este martes que su gestión mantiene la decisión de no concretar por ahora la compra de aviones F-16 a Estados Unidos. De esa manera, rechazó versiones que daban por cerrada la operación y remarcó que el tema sigue postergado.

Durante declaraciones a RPP, el jefe de Estado indicó que la posición del Ejecutivo no ha cambiado desde que se acordó aplazar el tema.

“El tema es que hemos acordado desde el inicio de que se postergaba para el nuevo Gobierno y todavía esa circunstancia no ha cambiado. No hay compra todavía”, sostuvo.

Balcázar añadió que una eventual adquisición debe realizarse con calma y tras una evaluación completa del próximo Gobierno. También señaló que el proceso tendría que buscar condiciones favorables y mantener buenas relaciones con los países que cuentan con ese tipo de aeronaves.

“Esta compra se tiene que hacer con toda tranquilidad y bien analizado para que todo el país se quede contento cuando uno hace una compra normal (…) No descarto el asunto de la compra, la compra debe mantenerse en el sentido de las mejores relaciones con todos los países que tienen aviones”, manifestó.

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