La Oficina Nacional de Procesos Electorales informó que el voto digital no será aplicado en las elecciones generales.

La disposición fue oficializada hoy, 24 de diciembre, luego de una evaluación interna sobre las competencias y atribuciones de las entidades del sistema electoral.

Según lo comunicado, la medida se adoptó tras un pronunciamiento del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones referido a la solución tecnológica desarrollada. En ese contexto, la ONPE precisó que la modalidad alternativa de sufragio quedará suspendida de manera temporal.

El organismo electoral indicó que la plataforma digital se encuentra actualmente bajo un proceso de fiscalización y auditoría internacional.

Esta evaluación técnica está a cargo de la empresa estadounidense Cots Corp, contratada conforme a los requisitos establecidos en la Ley 32270.

Respecto a los ciudadanos que se registraron para votar mediante esta herramienta, la ONPE señaló que no perderán su derecho al sufragio presencial.