Un informe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) alertó sobre graves inconsistencias financieras en Alianza para el Progreso (APP), Perú Primero, Podemos Perú y Perú Libre, al identificar préstamos, aportes prohibidos y locales sin sustento documental.

Según el reporte, diundido por “Cuarto Poder”, estos partidos mantienen deudas millonarias con sus propios fundadores, familiares y entidades vinculadas , además de recibir contribuciones de personas sin autorización legal o con antecedentes.

De acuerdo al dominical. el caso más contundente corresponde a APP, que registra cerca de 20 millones de soles en deudas con su líder César Acuña, sus hijos, su ex cuñado y la Universidad César Vallejo, todos considerados préstamos clasificados como “créditos corrientes y no corrientes” .

Especialistas advierten que este esquema permite eludir los topes de financiamiento electoral, pues los préstamos no están sujetos a los mismos límites que los aportes directos.

Los expertos también señalan que estas deudas podrían terminar siendo canceladas con fondos públicos si son consideradas gastos ordinarios del partido, lo que implicaría un uso cuestionable de los recursos estatales destinados a fortalecer la actividad política.