El ministro de Defensa, César Díaz Peche, llegó al Puesto de Comando de Villa María del Triunfo para revisar el panorama de seguridad en el distrito y conocer de primera mano las operaciones articuladas entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el serenazgo local.

Durante la supervisión, recibió un informe que resumió la labor realizada entre el 21 de octubre y el 6 de diciembre, periodo en el que se efectuaron 1785 intervenciones.

Dichas acciones permitieron detener a ciudadanos peruanos y extranjeros, capturar requisitoriados, desarticular organizaciones delictivas y recuperar bienes robados, entre ellos celulares y vehículos.

Díaz resaltó que estos resultados se sostienen en un esfuerzo continuo y en el respaldo operativo que brinda el estado de emergencia.

En esa línea, recordó que se mantiene el despliegue de personal militar en apoyo a la Policía, especialmente en zonas críticas de Lima Sur, donde esta madrugada se sumaron 50 efectivos del Ejército para fortalecer el patrullaje preventivo.