El presidente de País para Todos, Vladimir Meza, sostuvo que no se han dado las condiciones para que Carlos Álvarez deje su candidatura presidencial, luego de la controversia por el uso del presupuesto de la franja electoral.

Meza explicó para Canal N que el postulante recibió una exposición detallada sobre cómo se asignaron los recursos y que este viernes analizará el informe elaborado por la dirigencia antes de adoptar una decisión.

Según indicó, tras una reunión con el Comité Ejecutivo Nacional se determinó que no existieron irregularidades ni direccionamiento en el manejo del presupuesto destinado a la franja electoral.

El dirigente precisó que Álvarez no ha confirmado una renuncia y que el partido ya cumplió con entregar toda la información solicitada, por lo que la evaluación final quedará en manos del candidato.