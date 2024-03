El presidente del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, respaldó a los cuatro ministros que serán interpelados este 14 y 25 de marzo en el Congreso. Además, descartó cambios en la plana de ministros.

“El que habla y el gabinete son absolutamente respetuosos de las decisiones que adoptan en el Congreso de la República y por supuesto en esta dinámica de la relación entre el Poder Ejecutivo y Legislativo reconocemos que en este relacionamiento podemos ser objetos de llamado para informar, podemos ser objeto de interpelación y en cada una de esas circunstancias el gabinete estará presente”, expresó en conferencia de prensa.

“Este gabinete está unido y respalda íntegramente a cada uno de los ministros y los respaldamos en estas sesiones que van a haber de interpelación. Me refiero al ministro del Interior, a la ministra de Cultura, al ministro de Transportes y Comunicaciones y al recientemente anunciado ministro de Energía y Minas”, agregó.

En ese sentido, Adrianzén enfatizó que el Gobierno desea estabilidad para el país y que se harán los cambios que se requieran, sin embargo, de momento no se considera necesario hacer nuevos ajustes en el equipo ministerial.

“Hace apenas unas semanas este gabinete ha sido refrescado con el cambio de cuatro ministros. Me acompañan el ministro de Defensa, nuestro ministro de Economía, de Energía y Minas, y faltaría aquí la presencia del ministro del Ambiente. El que habla forma parte de esa renovación del gabinete”, expresó.

“Queremos estabilidad para el país. ¿Cinco ministros de un total de 19 no es más que suficiente? No es definitivo, claro que no lo es, seguiremos introduciendo los cambios que las circunstancias requieran, pero de momento no estimamos necesario hacer ningún otro y reitero que este gabinete se mantiene unido”, finalizó.