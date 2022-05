La congresista Karol Paredes (Acción Popular) se pronunció sobre las declaraciones que brindó el último lunes presidente de la República, Pedro Castillo, quien dijo que se ha desatado una persecución política contra él y su gabinete ministerial.

La parlamentaria aseguró que el jefe de Estado ha generado esa propia persecución que denuncia, por lo que dijo que ve “fantasmas” donde no existen.

“No sé a qué persecución se refiere el presidente cuando él mismo ha generado su propia persecución. Yo creo que está viendo fantasmas donde no hay. Todo lo que se siembra, se cosecha. Entonces, lo que él ha sembrado, ha cosechado”, declaró en diálogo con Exitosa.

En ese sentido, Paredes cuestionó las decisiones que ha tomado en máximo mandatario durante su gestión, en base a la reuniones extraoficiales que tuvo en la casa del pasaje Sarratea, en Breña, y las criticadas designaciones en diversas carteras ministeriales.

“¿Quién le ha mandado a reunirse en la casa de Breña? Nadie. ¿Quién le ha mandado a tener a (Bruno) Pacheco como su secretario general y que luego se ha encontrado los $ 20 mil? Nadie, ha sido su decisión. ¿Quién pone a los ministros y quiénes son esos ministros que no reúnen los condiciones y que no están a la altura para responder a esas demandas y necesidades de nuestra ciudadanía? ha sido él”, manifestó.

Previamente, durante el Consejo de Ministros Descentralizado en Loreto, el presidente Pedro Castillo denunció esta supuesta persecución política en contra de su Gobierno, incluyéndolo a él y a su gabinete.

“Hoy en día se ha desatado una persecución política irracional a mi persona, al presidente de la República. No solamente al presidente, sino a diferentes ministerios, ¿y el resto de gestiones? ¿Y los demás presidentes de la República? ¿Y los demás ministros fueron santos? Son 200 años de vida republicana y recién viene siendo escuchada la voz del pueblo”, enfatizó.

Indagación a ‘Los Niños’

Karol Paredes, quien también es presidenta de la Comisión de Ética del Congreso, se refirió a la indagación preliminar aprobada por este grupo de trabajo parlamentario a los seis congresistas de Acción Popular, sindicados como ‘Los Niños’ por la lobbista Karelim López.

“La Comisión de Ética no tiene nombre partidario. Nunca ha habido blindaje en la Comisión de Ética. Hay algunas personas que se han atrevido a decir que nosotros blindamos o favorecemos, eso no es así. Nosotros no hemos blindado y no vamos a blindar a absolutamente nadie”, aseveró.