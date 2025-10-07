El expresidente Pedro Castillo Terrones presentó ante el Poder Judicial un nuevo recurso con el objetivo de que se ordene el cese de la prisión preventiva que cumple por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

El exmandatario busca revertir la decisión emitida en primera instancia por el juez supremo provisional Edhin Campos Barranzuela, quien el pasado 17 de septiembre declaró infundado su pedido y dispuso que se mantenga “vigente” dicha medida restrictiva.

La defensa de Castillo solicitó que la instancia superior revoque esa resolución y disponga su liberación, alegando que no existen fundamentos suficientes para la prolongación de la prisión preventiva. De manera alternativa, pidió que se declare la nulidad del fallo y que otro magistrado evalúe el requerimiento en una nueva audiencia.

Ante este recurso, el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley resolvió el 30 de septiembre “conceder” la apelación y remitir el expediente a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.

Esta instancia deberá decidir si admite el pedido a trámite y, de ser así, convocar una audiencia virtual con la participación de las partes procesales antes de emitir una decisión definitiva.

El exjefe de Estado permanece bajo prisión preventiva mientras enfrenta un proceso penal por los presuntos delitos de rebelión y conspiración, a raíz de los hechos ocurridos durante su intento de disolver el Congreso y reorganizar el sistema judicial en diciembre de 2022.

El Ministerio Público ha solicitado una condena de 34 años de prisión para Castillo en el marco de este proceso. Además, el exmandatario se encuentra sujeto a otra orden de prisión preventiva dentro de una investigación preparatoria que abarca los casos acumulados Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda.