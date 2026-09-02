El magistrado Pedro Hernández Chávez fue elegido por mayoría como nuevo presidente del Tribunal Constitucional (TC), durante una sesión del Pleno realizada este miércoles en la sede de la institución, en San Isidro.
En la misma sesión, los magistrados eligieron a Luz Pacheco Zerga como vicepresidenta del máximo órgano de justicia constitucional.
Asimismo, Francisco Morales Saravia fue designado como nuevo director general del Centro de Estudios Constitucionales (CEC), órgano encargado de promover el estudio y la difusión del derecho constitucional.
En la elección participaron los siete integrantes del Pleno del Tribunal Constitucional: Helder Domínguez Haro, Francisco Morales Saravia, Gustavo Gutiérrez Ticse, Luz Pacheco Zerga, Manuel Monteagudo Valdez, César Ochoa Cardich y Pedro Hernández Chávez.
Las nuevas autoridades del Tribunal Constitucional jurarán a sus respectivos cargos el viernes 4 de setiembre, a las 10:00 a.m., en la sede del TC ubicada en el distrito limeño de San Isidro.
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