La bancada de Perú Libre presentó un proyecto de ley que busca modificar la interpretación de la norma de extinción de dominio, una medida que podría favorecer a su líder, Vladimir Cerrón, cuyos bienes han sido incautados previamente mediante este mecanismo.

La iniciativa, impulsada desde el despacho del congresista Flavio Cruz y respaldada por otros seis integrantes de Perú Libre, propone una “interpretación auténtica” de la primera disposición complementaria final de la ley de extinción de dominio.

El texto establece que esta herramienta legal debe aplicarse en cualquier etapa procesal, independientemente del avance del caso, y sugiere inaplicar la norma modificada.

Además, el proyecto incluye una disposición que indica que, en caso de duda o vacío legal, se priorice la interpretación “más favorable al fin constitucional” dentro del proceso de extinción de dominio.

Esta propuesta se presenta después de que, en julio, el Tribunal Constitucional (TC) declarara inconstitucionales varios artículos de la ley original de extinción de dominio, tras un recurso presentado por el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, quien en el pasado ha representado a Vladimir Cerrón.

Como informó El Comercio, dicha decisión beneficiaría al líder de Perú Libre, prófugo de la justicia, y cuyos bienes —valorados en más de 1,5 millones de soles— ya habían sido extinguidos en un proceso judicial.

Entre los aspectos declarados inconstitucionales por el TC figuran la aplicación de la extinción de dominio sobre bienes de origen ilícito —considerados “nulos de pleno derecho”—, así como la posibilidad de afectar propiedades adquiridas antes de la vigencia de la ley.