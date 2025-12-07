La bancada de Perú Libre anunció que Vladimir Cerrón participará en la campaña electoral desde la clandestinidad, luego de que el Poder Judicial ratificara la orden de prisión preventiva en su contra por presunto lavado de activos.

El juez Leodán Cristóbal declaró infundado el pedido de variar la medida a comparecencia, al considerar que no se presentaron nuevos elementos que lo justificaran.

Pese a ello, congresistas como Segundo Montalvo y Kelly Portalatino aseguraron que Cerrón no tiene impedimentos legales para postular y denunciaron una supuesta persecución política.

Portalatino afirmó que el proceso judicial busca excluirlo de la contienda, mientras que Waldemar Cerrón negó que su hermano sea un prófugo y responsabilizó al sistema de justicia por el impacto emocional en su madre, Bertha Rojas, candidata a la primera vicepresidencia.

En paralelo, el legislador Flavio Cruz informó que este domingo se definirá la fórmula presidencial de Perú Libre y reiteró que las investigaciones contra Cerrón tendrían motivaciones políticas.

La bancada reafirmó que el líder del partido continuará en campaña pese a la medida de prisión preventiva, cuyo cumplimiento se mantiene pendiente por su situación de paradero desconocido.