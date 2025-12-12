El ministro de Energía y Minas, Luis Bravo, informó que el Encuentro Presidencial y XVI Gabinete Binacional Perú-Ecuador, programado para este 12 de diciembre en Quito, pondrá en primer plano la problemática de la minería ilegal que afecta la zona limítrofe.

El funcionario destacó que este punto será una prioridad dentro de la agenda que compartirán las delegaciones de ambos gobiernos.

Durante una entrevista en TV Perú, Bravo explicó que su cartera presentará diversos temas, pero enfatizó que “el principal será el de la minería ilegal que se está desarrollando en esa frontera”. También señaló la necesidad de una acción conjunta entre los dos países para enfrentar este delito, al precisar que “se necesitan acuerdos entre los ministerios de ambos países para tener una lucha frontal con la minería ilegal”.

El ministro recordó que el Gabinete Binacional es un mecanismo permanente de diálogo político diseñado para ampliar la coordinación bilateral y fortalecer el desarrollo de las poblaciones fronterizas.

Bravo añadió que “ya viene realizándose durante varios años” y confirmó que más de diez ministros peruanos participarán en la reunión en Quito.