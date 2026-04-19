El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, presentó este domingo un documento ante el Ministerio Público en el que anunció que entregará su pasaporte y autorizó el levantamiento del secreto de sus comunicaciones, en el marco de la investigación fiscal por presuntas irregularidades durante las Elecciones Generales 2026.

El documento, presentado por su defensa legal y a la que accedió El Comercio, señala que el titular de la ONPE se pone a disposición de las autoridades en calidad de testigo en la investigación por el presunto delito de colusión en agravio del Estado.

(Foto: El Comercio)

Entrega de pasaporte y cancelación de vacaciones

Como parte de las medidas adoptadas, Corvetto informó que decidió cancelar un periodo vacacional previamente programado entre el 7 y el 12 de mayo, debido a la situación generada tras el proceso electoral.

Según el documento, la decisión fue tomada el 15 de abril de 2026, en coordinación con su defensa, considerando su responsabilidad constitucional frente al desarrollo de las elecciones.

El titular de la ONPE también cuestionó el pedido policial que buscaba establecer medidas restrictivas en su contra, calificándolo como un “despropósito y exceso”, debido a que cuenta con seguridad permanente del Estado.

“Mi persona cuenta con Seguridad del Estado las 24 horas del día (...), por lo que resulta un despropósito y exceso la solicitud del Comando de Operaciones de la PNP”, señaló en el documento presentado ante Fiscalía.

Policía reforzó control en fronteras

Previamente, la Policía Nacional del Perú (PNP) dispuso que sus unidades especializadas refuercen los controles en puertos, aeropuertos, terrapuertos y puestos fronterizos, ante la posibilidad de eventuales intentos de evasión por parte de funcionarios investigados.

La medida fue comunicada mediante un documento suscrito por el teniente general PNP Manuel Lozada, director nacional de Investigación Criminal (DIRNIC).

Estas acciones respondieron a la información de que la Dirección contra la Corrupción (DIRCOCOR) evaluaba solicitar al Ministerio Público la detención preliminar por siete días contra el titular de la ONPE y otros implicados, así como allanamientos e incautación de bienes.

Policía descarta detención del jefe de la ONPE

Sin embargo, el general Manuel Lozada, jefe de la Dirección de Investigación Criminal, descartó públicamente la posibilidad de una detención contra Corvetto.

“No tenemos información. Nosotros, la policía no sabemos eso, así que la policía no lo ha detenido”, declaró en entrevista con TV Perú.

Durante la mañana del domingo, el jefe de la ONPE fue visto salir con normalidad de su vivienda hacia la sede institucional, mientras un patrullero policial permanece en vigilancia en los exteriores desde hace cuatro días.

La investigación fiscal se originó tras las demoras registradas durante el proceso electoral, debido a la falta de material electoral que impidió la instalación oportuna de algunas mesas de votación, situación que llevó a extender los comicios hasta el lunes 13 de abril.