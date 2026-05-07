El exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, respondió a las declaraciones del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, y negó haber proporcionado información falsa sobre el estado de las elecciones antes de los comicios.

Corvetto afirmó que el trabajo realizado por la ONPE buscó garantizar el desarrollo del proceso electoral pese a las dificultades que se presentaron.

“Hubo un problema, sí, pero eso no quiere decir que nosotros no hayamos asegurado todo. Había planes de contingencia”, declaró el exfuncionario, quien además sostuvo: “Yo siempre he dicho la verdad”.

Las declaraciones surgieron luego de que Roberto Burneo indicara ante la comisión de Fiscalización del Congreso, el pasado 17 de abril, que días antes de las elecciones se le aseguró que todo se encontraba listo.

Frente a ello, Corvetto insistió en que se aplicaron medidas para enfrentar cualquier inconveniente durante la jornada electoral.

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