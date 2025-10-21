El Poder Judicial dispuso ampliar por 24 meses el plazo de la investigación preparatoria que se sigue contra Rafael López Aliaga y otros involucrados en el caso Panama Papers.

El juez Jorge Chávez Tamariz tomó esta decisión al declarar fundada “en parte” la solicitud presentada por el Cuarto Despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, que había pedido una prórroga de la investigación preparatoria por 36 meses.

A través de una resolución emitida el pasado 26 de septiembre, a la que tuvo acceso RPP, el magistrado consideró que un plazo de 24 meses resulta razonable para culminar la investigación preparatoria y emitir un pronunciamiento de fondo sobre la controversia. Esto, debido a las diligencias pendientes, entre ellas la finalización de una pericia contable y financiera que abarca los años 2010 al 2018 —y su ampliación hasta 2021—, la toma de declaraciones testimoniales a dos ciudadanos extranjeros y ocho nacionales, la solicitud de asistencia judicial a Estados Unidos y Panamá, así como la evaluación de si tres empresas deben ser comprendidas como “personas jurídicas” dentro del caso.

“Necesariamente debe tenerse las actuaciones importantes como la pericia contable financiera, que alcanzará a las personas jurídicas como ha dicho el fiscal están curso de ser incorporadas al proceso, declaraciones testimoniales nacionales y extranjeros y asistencia judicial internacional porque las referidas personas jurídicas están domiciliadas fuera del Perú, corresponde imponer solo 24 meses de plazo como prórroga de la investigación preparatoria”, indica Chávez Tamariz en su resolución.

La Fiscalía indaga el presunto manejo irregular de fondos por aproximadamente un millón de soles provenientes de la Caja Municipal de Crédito Popular entre los años 2012 y 2014, entre otros hechos relacionados.