El Poder Judicial aprobó el inicio del juicio oral contra los congresistas Guido Bellido y Guillermo Bermejo, a quienes se les atribuye, en calidad de presuntos coautores, el delito de obstaculización de la acción de la justicia en perjuicio del Estado.

El juez supremo provisional Juan Carlos Checkley emitió una resolución el pasado 22 de diciembre, a la que accedió RPP, mediante la cual ordena el enjuiciamiento de ambos parlamentarios por el delito imputado por la Fiscalía. Según la acusación, habrían obstaculizado que el exmilitar Bobby Eddy Villarroel Medina, conocido como ‘Sacha’, brinde declaración ante agentes de la Dirección contra el Terrorismo de la Policía Nacional (Dircote), en el marco de una investigación que los vincula presuntamente con remanentes de la organización terrorista Sendero Luminoso en la zona del Vraem.

El magistrado ordenó remitir todo lo actuado en este proceso penal a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, con el objetivo de que se programe la fecha y hora de inicio del juicio oral.

La Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal solicitó una condena de siete años y seis meses de prisión para los congresistas Guido Bellido y Guillermo Bermejo, además del pago de 182 días multa, equivalente a 236 mil soles para cada uno.

Por su parte, la Procuraduría General del Estado pidió al Poder Judicial que ambos legisladores asuman, de manera solidaria, el pago de 247 mil 500 soles como reparación civil.

Cabe recordar que, en otro proceso penal, la fiscal Eneida Aguilar Solórzano solicitó 20 años de prisión para ambos parlamentarios por el presunto delito de afiliación a organización terrorista, a raíz de una supuesta vinculación con remanentes de Sendero Luminoso en la zona del Vraem.

Actualmente, Guillermo Bermejo se encuentra recluido en el establecimiento penitenciario Ancón I, donde cumple una condena de 15 años de prisión impuesta por la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria por el delito de afiliación a organización terrorista. La sentencia se sustenta en sus presuntos vínculos con Sendero Luminoso en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) entre los años 2008 y 2009.