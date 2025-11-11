El juez supremo Juan Carlos Checkley citó a Francisco Sagasti a la audiencia programada para el 17 de noviembre, en el marco de la investigación preliminar por los pases al retiro de oficiales de la Policía Nacional del Perú.

Al expresidente se le atribuye el presunto delito de abuso de autoridad por haber respaldado dicha medida. La imputación también alcanza a los exministros Rubén Vargas y José Elice.

En noviembre de 2020, Sagasti Hochhausler emitió las resoluciones supremas que ordenaron el pase al retiro de 18 oficiales de la Policía Nacional del Perú.

Durante el gobierno de Francisco Sagasti, el general PNP César Cervantes Cárdenas fue nombrado comandante general de la Policía Nacional, decisión que implicó el pase al retiro automático de tres tenientes generales y quince generales de la institución.

