El Pleno del Congreso de la República aprobó la admisión de cuatro mociones de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte la noche de este jueves 9 de octubre.

Los congresistas Susel Paredes, Norma Yarrow, Elías Varas y Pasión Dávila, fueron los encargados de sustentar las cuatro mociones de vacancia contra la jefa de Estado.

En una sesión que comenzó a las 9:00 p. m., el Congreso aprobó las mociones de vacancia N.º 19769, 19770, 19771 y 19772.

Las mociones fueron presentadas a lo largo del día por distintas bancadas parlamentarias, en respuesta a la crisis de inseguridad que atraviesa el país.

Tras ser admitidas, el Pleno inició un debate para determinar si las mociones serían discutidas la misma noche del jueves o en una próxima sesión.

Por 113 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, el Pleno del Congreso debatió y admitió este jueves por la noche, la primera, segunda y tercera moción de vacancia contra Boluarte, presentada por diversas bancadas acusándola de “incapacidad moral” frente al incremento de la criminalidad en el país.

Posteriormente, el presidente del Congreso, José Jerí, indicó que la cuarta moción obtuvo 115 votos a favor, 1 en contra, 0 abstenciones.