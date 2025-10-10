El Pleno del Congreso de la República aprobó la admisión de cuatro mociones de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte la noche de este jueves 9 de octubre.
Los congresistas Susel Paredes, Norma Yarrow, Elías Varas y Pasión Dávila, fueron los encargados de sustentar las cuatro mociones de vacancia contra la jefa de Estado.
En una sesión que comenzó a las 9:00 p. m., el Congreso aprobó las mociones de vacancia N.º 19769, 19770, 19771 y 19772.
Las mociones fueron presentadas a lo largo del día por distintas bancadas parlamentarias, en respuesta a la crisis de inseguridad que atraviesa el país.
Tras ser admitidas, el Pleno inició un debate para determinar si las mociones serían discutidas la misma noche del jueves o en una próxima sesión.
Por 113 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, el Pleno del Congreso debatió y admitió este jueves por la noche, la primera, segunda y tercera moción de vacancia contra Boluarte, presentada por diversas bancadas acusándola de “incapacidad moral” frente al incremento de la criminalidad en el país.
Posteriormente, el presidente del Congreso, José Jerí, indicó que la cuarta moción obtuvo 115 votos a favor, 1 en contra, 0 abstenciones.
TE PUEDE INTERESAR:
- Incidentes en el Congreso: Fernando Rospigliosi impide a congresistas opinar sobre atentado a Agua Marina
- Empresario Walter Dolorier: Concierto de Agua Marina “sí contaba con permiso municipal”
- Estado de salud de heridos tras ataque a Agua Marina en plena presentación en Chorrillos
- Eduardo Salhuana critica exclusión de dirigentes del transporte en reunión con Gobierno ante extorsiones
- Ataque a Agua Marina: PNP dice que organizadores pidieron permiso para evento privado y no masivo
- Grupo 5, Armonía 10 y Corazón Serrano exigen frenar ola de violencia tras ataque a Agua Marina
- Dina Boluarte responsabiliza de ola criminal a gobiernos anteriores por permitir ingreso de inmigrantes