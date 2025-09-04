El Pleno del Congreso aprobó la interpelación al ministro del Interior, Carlos Malaver, para que responda por el aumento de la criminalidad en el país, presuntos abusos policiales y falta de resultados en su gestión.

La moción fue presentada por el congresista Elías Varas, del Bloque Democrático, y admitida tras la votación en el Pleno.

Así, la sesión para interpelar al ministro del Interior está programada para el jueves 11 de setiembre a las 10:00 horas .

La moción destaca un alarmante incremento de homicidios en Lima y el norte del país, la expansión de bandas criminales, el aumento de extorsiones y el impacto negativo de la minería ilegal. Además, cuestiona el manejo de denuncias por abusos policiales y la falta de avances concretos en la seguridad ciudadana.

El pliego interpelatorio contiene 22 preguntas que abordan las medidas adoptadas para reducir la violencia, proteger a comerciantes y bodegueros, enfrentar la criminalidad organizada, y gestionar el presupuesto y las estrategias de la Policía Nacional del Perú.

Asimismo, en el documento se solicita información sobre las acciones contra la minería ilegal en diversas regiones.

Las respuestas del ministro Carlos Malaver en esta sesión serán clave para decidir su permanencia en el cargo, en un contexto de creciente ola de inseguridad y críticas al actual gobierno por el manejo de ese sector.