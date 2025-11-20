El Pleno del Congreso aprobó, con 93 votos a favor, el allanamiento al Proyecto de Ley 4553/2022-CR, con lo cual se modifica el Decreto Legislativo 1280 para incluir una compensación directa a los usuarios cuando se registre una interrupción injustificada del servicio de agua potable o saneamiento.

La norma había sido previamente observada por el Ejecutivo, pero el dictamen incorporó los ajustes solicitados.

La presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor, Katy Ugarte, señaló que la medida busca fortalecer la relación entre las empresas prestadoras y los usuarios, al obligar a reconocer afectaciones concretas cuando la falla sea atribuible al operador .

El texto aprobado precisa que la empresa deberá compensar al usuario por el tiempo sin servicio y que el reglamento correspondiente definirá los criterios para calificar estos casos.

Además, se incluyó una disposición que ordena al Ejecutivo adecuar en un plazo máximo de 180 días el reglamento del sector Vivienda para garantizar la correcta aplicación del nuevo esquema de compensación.