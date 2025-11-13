El Poder Judicial confirmó la inhabilitación política de Álex Kouri, exgobernador del Callao, al declarar improcedente el recurso de amparo que presentó su defensa.

La resolución ratifica que no podrá participar en las próximas elecciones generales mientras mantenga impaga la reparación civil establecida por su condena penal.

El fallo precisa que Kouri tiene pendiente el pago de S/ 26 millones al Estado, monto fijado tras la sentencia que lo halló responsable del delito de colusión desleal.

Dicha condena está vinculada a la adjudicación irregular del proyecto “Vía Expresa del Callao” a la empresa Convial Callao, cuando era alcalde provincial.

Pese a haber cumplido los cinco años de prisión efectiva impuestos por el Poder Judicial, Kouri permanece inscrito en el registro de deudores de reparaciones civiles, lo que impide su participación en procesos electorales hasta regularizar el pago.