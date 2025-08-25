(Foto: Andina/Referencial)
(Foto: Andina/Referencial)

El Poder Judicial emitió una sentencia de terminación anticipada contra Juan de Dios Zorrilla por su implicación en el denominado caso Árbitros, vinculado a la empresa Odebrecht.

Como resultado, de Zorrilla fue condenado a cuatro años de prisión, al pago de una multa equivalente a 60 días y a una reparación civil de S/380,000 a favor del Estado.

La fiscal provincial Diana Liz Canchihuamán Castañeda, del Cuarto Despacho del Equipo Especial Lava Jato, está a cargo del caso. Esta sentencia representa la condena número once obtenidas por dicho equipo, coordinado por el fiscal superior Rafael Vela Barba.

