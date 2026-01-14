El Poder Judicial resolvió archivar de manera definitiva el caso “Cócteles” que involucraba a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, así como al partido político y a los demás investigados.

La decisión está contenida en el expediente 00299-2017-335-5001-JR-PE-01, emitido por el Cuarto Juzgado Penal de la Corte Superior Nacional.