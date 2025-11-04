El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, presidido por el juez Juan Carlos Checkley, ordenó la ubicación y captura a nivel nacional e internacional de la fiscal suspendida Luz Elizabeth Peralta Santur, luego de que el pasado 29 de octubre se dispusiera su liberación.

Una reciente resolución de la Corte Suprema de Justicia de la República dejó sin efecto la orden de excarcelación de Peralta Santur, vinculada al denominado caso ‘Oro’. Dicha medida fue emitida por el mismo juez supremo Juan Carlos Checkley, quien previamente había dispuesto su liberación para que enfrentara el proceso por presunto tráfico de influencias en libertad.

La reciente disposición del PJ también ordena iniciar de oficio la búsqueda y captura a nivel nacional e internacional de Peralta, brindando como información el domicilio referido por la suspendida fiscal.

“Cúrsese los oficios de ubicación y captura a nivel nacional e internacional de la imputada Luz Elizabeth Peralta Santur, a la Policía Nacional del Perú, Registro de Requisitorias del Poder Judicial e INTERPOL; así como, a la Superintendencia Nacional de Migraciones para su conocimiento, conforme a los siguientes datos de identificación”, se lee en la resolución.

Autoridad Nacional de Control sancionó a fiscal Elizabeth Peralta y la apartó tres meses de su cargo

La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público impuso a la fiscal Elizabeth Peralta una sanción de tres meses de suspensión en el ejercicio de sus funciones, debido a la investigación que enfrenta por presunto tráfico de influencias y cohecho activo específico en perjuicio del Estado.

La sanción contra la fiscal se produce tras la decisión del juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, quien la semana pasada dispuso que enfrente la investigación bajo régimen de comparecencia con restricciones. En el mismo proceso también se encuentra implicado el exconductor de televisión Andrés Hurtado.

De acuerdo con la ANC, la resolución aún no ha sido notificada a Peralta, ya que no ha sido localizada en su domicilio y, por el momento, se encuentra inubicable.

“Esta medida de apartamiento se encuentra pendiente de ejecución, toda vez que la referida magistrada no ha podido ser ubicada en sus domicilios para efectos de su notificación personal, conforme a la naturaleza de la medida cautelar impuesta”, se visualiza en el comunicado de la institución.

