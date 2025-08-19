El juez Walther Huayllani Choquepuma inhabilitó, por tres meses, al abogado Elio Riera Garro por “quebrantamiento de deberes de veracidad”. De acuerdo con la resolución, el vocero Alianza Para el Progreso emitió “aseveraciones erradas y falsas que se tienen y deben corregir en favor de la sociedad, de su patrocinada y de la profesión”.

Según el juez, Riera incurrió en estas conductas como defensor de Silvia Barrera Vásquez, coinvestigada de Bruno Pacheco, exjefe del Despacho Presidencial de Castillo.

A través de X, Riera dijo que la sanción vino de “un juez que se habría sentido ofendido por una recusación” y que usará “los mecanismos legales para demostrar su error”.

