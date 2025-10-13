Luego de declarar fundada la medida cautelar interpuesta por Delia Espinoza contra la Junta Nacional de Justicia, el Noveno Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima ordenó que la magistrada continúe en el ejercicio del cargo de fiscal de la Nación.
El juzgado dispuso suspender los efectos de la medida de “suspensión en el cargo de fiscal suprema y fiscal de la Nación” impuesta por la JNJ a Delia Espinoza, en el marco del proceso disciplinario que se le sigue por el caso Patricia Benavides.
El juez Juan Fidel Torres Tasso declaró fundada la medida cautelar presentada por Delia Espinoza, suspendiendo de manera provisional los efectos del artículo tercero de la Resolución N° 231-2025-JNJ de la Junta Nacional de Justicia, que disponía su suspensión provisional por un periodo de seis meses.
Con dicha decisión, se restablece la vigencia del Acuerdo N° 6579-2024 y de la Resolución N° 058-2024-MP-FN-JFS, que designan a Delia Espinoza Valenzuela en el cargo, además de suspenderse los procedimientos disciplinarios en su contra derivados de la ejecución de la referida resolución.
Como se recuerda, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) suspendió de manera provisional a Delia Espinoza de su cargo como fiscal de la Nación por seis meses, tras no acatar la resolución de la JNJ, emitida el 13 de junio último, que reponía a Patricia Benavides como fiscal de la Nación.
TE PUEDE INTERESAR
- José Jerí: Presidente encargado busca nombres para el Gabinete
- Auto vuelca y chofer abandona a pasajero herido en Concepción
- José Jerí: Las reuniones en Palacio del presidente encargado
- La Libertad: Compras directas y publicidad “como cancha”
- La Libertad: Alcalde de Pataz espera autorización para visitar al expresidente Pedro Castillo