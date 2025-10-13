Luego de declarar fundada la medida cautelar interpuesta por Delia Espinoza contra la Junta Nacional de Justicia, el Noveno Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima ordenó que la magistrada continúe en el ejercicio del cargo de fiscal de la Nación.

El juzgado dispuso suspender los efectos de la medida de “suspensión en el cargo de fiscal suprema y fiscal de la Nación” impuesta por la JNJ a Delia Espinoza, en el marco del proceso disciplinario que se le sigue por el caso Patricia Benavides.

El juez Juan Fidel Torres Tasso declaró fundada la medida cautelar presentada por Delia Espinoza, suspendiendo de manera provisional los efectos del artículo tercero de la Resolución N° 231-2025-JNJ de la Junta Nacional de Justicia, que disponía su suspensión provisional por un periodo de seis meses.

#URGENTE El Poder Judicial ordena la reposición de la fiscal Delia Espinoza en el cargo de Fiscal de la Nación.



El Juzgado Constitucional de Lima declaró fundada la medida cautelar suspendiendo la suspensión de la Junta Nacional de Justicia@Politica_ECpe pic.twitter.com/PtjG28ZO5A — Karem Barboza (@karembq) October 13, 2025

Con dicha decisión, se restablece la vigencia del Acuerdo N° 6579-2024 y de la Resolución N° 058-2024-MP-FN-JFS, que designan a Delia Espinoza Valenzuela en el cargo, además de suspenderse los procedimientos disciplinarios en su contra derivados de la ejecución de la referida resolución.

Como se recuerda, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) suspendió de manera provisional a Delia Espinoza de su cargo como fiscal de la Nación por seis meses, tras no acatar la resolución de la JNJ, emitida el 13 de junio último, que reponía a Patricia Benavides como fiscal de la Nación.